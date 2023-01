Vicenda Gaspari: anche la Lega di Vasto in difesa dell’ex Ministro

Le dichiarazioni di Calenda e l’ironia sull’ex Ministro stanno suscitando un’ondata di reazioni in tutto l’Abruzzo Non capita spesso che una forza politica difenda un avversario perché travolto da polemiche scomposte e ingenerose soprattutto se nella sua lunga esperienza di politico e rappresentante delle Istituzioni l’ex Ministro ha saputo sempre onorare la sua regione: l’Abruzzo. Ecco il documento diffuso nelle ultime ore

Remo Gaspari

Sulmona, 12 gennaio– Le dichiarazioni del leader di Azione sul compianto pluri Ministro vastese Remo Gaspari, scrive la Lega di Vasto,meritano una opportuna riflessione che ci piacerebbe fosse condivisa dai referenti vastesi del Movimento di Carlo Calenda, in particolare dal neosegretario cittadino Nino Fuiano, candidato alle comunali del 2021 con Alessandra Notaro.

Non è trascorso molto tempo da quando la Buona Stagione e Azione diedero vita ad un polo civico definito centrista, con chiari riferimenti all’attività amministrativa e politica dell’ex Democrazia Cristiana che, da queste parti, correnti o non correnti, ha sempre fatto riferimento all’ex Ministro Remo Gaspari.

E non è affatto per caso che più volte e a più riprese Nino Fuiano, nella sua lunga esperienza politica, prima nella Dc, poi nel Partito Popolare, poi ancora nella Margherita ed oggi in Azione, abbia citato Gaspari come riferimento imprescindibile della capacità dei nostri uomini di segnare la storia di questo territorio. Insomma, una posizione di Fuiano chiara e documentata sulla figura e le capacità politiche e amministrative di Remo Gaspari.

L’ex Ministro Gaspari con un gruppo di giovani di Bugnara in occasione di un evento culturale

Ci chiediamo: come l’ha presa Fuiano la dichiarazione di Calenda che stronca invece la figura di Gaspari? Per chi non avesse seguito questa polemica, ricordiamo che la vicenda è legata al commento fatto da Calenda sulla legge di bilancio del governo Meloni.

Il leader di Azione ha definito “inguardabile” la manovra Meloni, aggiungendo inoltre che “sembra scritta da Remo Gaspari”. Inutile dire che sul web e sui giornali in molti hanno criticato Calenda, tra questi il figlio dell’ex ministro, il prof. Lucio Gaspari, il quale lo ha definito “Ministro per caso, che apre bocca e gli dà fiato”.

Ebbene, ci piacerebbe sapere, conclude il documento della Lega di Vasto, come commentano queste dichiarazioni di Calenda, risollevando la testa da sotto la sabbia, Nino Fuiano e lo stesso On. Giulio Sottanelli, unico parlamentate abruzzese di Azione.