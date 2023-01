La nuova emergenza per la città,i trasporti

Sulmona,10, gennaio-All’alba del nuovo anno, passate tutte le feste e le divagazioni legate a questo periodo, la città si ritrova con i soliti, tanti, problemi ancora irrisolti ed il territorio si riscopre abbastanza isolato e spesso dimenticato

E così dopo le disfunzioni in materia di sanità, servizi sociali, coesione territoriale,viabilità urbana, perdita di popolazione, calo di occupazione,politiche giovanili, ora si scopre che la città è stata declassata anche nel settore dei trasporti su gomma .

Già perché in questi giorni i media abruzzesi hanno riferito, giustamente, i risultati conseguiti dalla TUA ( la società unica di trasporto abruzzese) in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni a servizio del trasporto pubblico locale ed ha ufficializzato gli obiettivi raggiunti che ha concluso tutti gli adempimenti previsti dalle norme per la realizzazione di opere infrastrutturali a favore della collettività”, “Opere che stanno permettendo, e permetteranno una volta concluse, una significativa crescita della mobilità dell’interno territorio, dalla costa all’entroterra, interessando tutte e quattro le province”.

Fin qui abbastanza normale perché una Società che programma,realizza e riferisce ci sembra una politica abbastanza corretta. Quello che ci meraviglia è il fatto che Sulmona ed il Centro Abruzzo sembrano apparire abbastanza emarginati se non addirittura esclusi da queste politiche.

Non sta a noi verificare se è giusto e se questa condotta appare normale. Quello che ci meraviglia è che la politica di casa nostra anche in questa occasione è apparsa distratta o indifferente di fronte alle grande questioni che interessano il nostro territorio e le nostre popolazioni.

Ci meraviglia infatti lo strano silenzio dei nostri amministratori comunali ( molti signori sconosciuti ai sulmonesi), distratti anche su questi problemi e incapaci di attrezzare una forma di protesta o di aprire un confronto con la Regione su queste politiche; ci meraviglia il silenzio e l’indifferenza dei tanti sindaci del territorio che rappresentano una forza straordinaria per qualsiasi trattativa eppure oggi non fiatano su nulla; non parliamo dei consiglieri provinciali ( ma chi sono?), del Presidente della Provincia di cui i sulmonesi non sanno che farsene perché assente su tutti i nostri problemi di cui soffre il territorio;non parliamo dei consiglieri regionali ( soprattutto quelli di maggioranza) che pure dovrebbero protestare a Palazzo dell’Emiciclo e che quando vengono a Sulmona vengono solo per suonare le serenate per il Presidente Marsilio ( che malinconia!!) E non parliamo nemmeno dei parlamentari che di Sulmona si ricordano per venire a bere solo acqua al Vaschione o per raccogliere voti e poi fuggire.

E i partiti e i sindacati ?. Quì il discorso diventa complicato perché il giudizio della gente è severo sul vuoto di idee, proposte, iniziative che una volta ruscivano ad esprimere per difendere la città.

Oggi non se ne vede traccia,non parlano, non scrivono, non protestano stanno poco o nulla in mezzo alla gente. Sembrano tutti ‘ capiscioni’ o tecnocrati. La politica ed il sindacato, non lo diciamo noi, è altra cosa è soprattutto servizio e sfida sulla qualità delle proposte.

Per ora in città,ormai isolata e declassata,se ne avverte molto questa mancanza, mentre la questione trasporti è divenuta una vera e propria emergenza. Basta incontrare e parlare con quanti debbono fronteggiare questi disagi ( pendolari, studenti, lavoratori) che ogni giorno fanno grossi sacrifici per raggiungere la Capitale o qualsiasi altra località

Non rendersi conto di questo vuol dire non voler bene alla città e ai sulmonesi. E.. scusate se è poco. Buon anno a tutti

Asterix