 Verso la nuova legge regionale urbanistica

Sulmona, 10 gennaio-La giunta regionale ha approvato la “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”. Il testo licenziato approderà ora in consiglio regionale dove ci sarà un ampio dibattito e confronto prima di giungere alla sua approvazione finale che porterà a sostituire la vecchia normativa( la Lr. n. 18/ 1983) adottata circa quaranta anni fa

Tre sono le principali linee guide della nuova norma: l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la semplificazione delle procedure al fine di arrivare a pianificare il territorio della regione Abruzzo in maniera completamente diverse rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Soddisfatto l’Assessore al ramo Nicola Campitelli per il lavoro svolto finora anche se il cammino,inutile nasconderlo,è ancora molto lungo e certamente non facile perché le procedure sono abbastanza complicate e le rappresentanze della società abruzzese da coinvolgere nel processo di formazione della nuova normativa sono davvero tante