 Sulmona: Sociale, avviso per persone con disabilità grave

Sulmona, 10 gennaio- E’ stato pubblicato il 5 Gennaio e ed è possibile farne richiesta fino al 31 Gennaio, l’avviso per richiedere il finanziamento di progetti finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazione di gravità come individuate dalla Legge Regionale 57/2012.

Un contributo di estrema importanza, finalizzato al raggiungimento della piena autonomia personale, grazie al supporto del proprio assistente personale che la persona con disabilità sceglie in autonomia.

L’importo massimo concedibile è pari a 12.000,00 euro, nel caso di un livello assistenziale Molto Alto,10.000,00 nel caso di un livello assistenziale Alto, 8000,00 nel caso di un livello assistenziale Medio e di 6000,00 nel caso di un livello assistenziale Basso; il modello per la domanda e l’avviso sono disponibili presso la sede dell’Ufficio di Piano sito in Via G. Pansa – ex Caserma Pace o sul sito istituzionale del Comune di Sulmona www.comune.sulmona.aq.it. Possono farne richiesta tutti gli aventi diritto residenti nei 17 Comuni dell’Ambito Peligno