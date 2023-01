Sulmona: inaugurato il centro “ Trea” servizio per persone in stato di bisogno

Sulmona,9 gennaio- Un centro di accoglienza, ascolto e aiuto a persone in condizioni di estremo disagio e di urgente necessità: è il Centro di Servizi gestito dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali, con bando pubblicato dal Comune di Sulmona, supportato da fondi del Ministero del Lavoro e fondi europei, per circa 113mila euro, inaugurato questa mattina in viale delle Metamorfosi, 33A. Ad inaugurare la struttura di accoglienza l’assessore alle Politiche sociali, Attilio D’Andrea e il presidente della Cooperativa, Candida D’Abate.

I servizi offerti dal Centro sono di orientamento e accompagnamento per facilitare l’accesso a persone in estrema difficoltà all’intera rete dei servizi sociali e sanitari del territorio, ricadente nell’Ambito distrettuale di Sulmona. I servizi riguardano accoglienza allo sportello, anche attraverso telefono e web, la disponibilità di una equipe con educatori professionali e assistenti sociali, avvocato, psicologo, mediatore culturale-linguistico.

La consulenza amministrativa e legale può riguardare eventuali controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste di protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di ritorno volontario assistito, tutela di persone vittime di violenza e aggressioni, diritto di migranti e titoli di soggiorno, disbrigo di pratiche, richiesta di prestazioni, accesso ad attività e servizi. Il Centro offrirà anche un servizio di diagnostica di prossimità, per esami da eseguire con urgenza, alleviando gli interessati da qualsiasi disagio di ordine burocratico. “Questo nuovo servizio attivato in collaborazione con la cooperativa Nos, che vanta una lunga esperienza nel settore, vuole essere- spiega l’Assessore Attilio D’Andrea- una porta aperta a quanti versano in condizioni di estremo bisogno, aggravate dal momento attuale. Un servizio che avvicina le persone più bisognose che in esso troveranno un punto di riferimento importante per ogni loro necessità, inserendosi nella rete di assistenza offerta dal territorio”.