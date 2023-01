Sulmona: da emendamento Fedele 45 mila euro per la mobilità sostenibile

Giorgio Fedele, Consigliere regionale (M5S)

Sulmona, 3 gennaio-Ringrazio il Consigliere regionale Giorgio Fedele, per l’attenzione che pone sempre al servizio della città di Sulmona e di questo territorio. Questa volta grazie ad un suo emendamento possiamo contare su un contributo che ci permetterà di continuare ad investire su una mobilità leggera e sostenibile che avvicina questa città ad altre più belle, moderne e a misura d’uomo, sparse nella Penisola e che investono sul turismo, sulla qualità della vita e sul rispetto dell’ambiente. Così l’Assessore comunale di Sulmona Attilio D’Andrea commentando le decisioni adottate dal Consiglio regionale nel corso dell’ultima riunione e che rinteressan9 la nostra città.

“E’ Stato chiesto ed ottenuto dal Consigliere regionale Fedele- ha detto D’Andrea- uno stanziamento nel Bilancio della Regione di 45mila euro da impiegare per potenziare la mobilità a emissioni zero in città a vantaggio di cittadini e turisti, per spostarsi con intelligenza, riducendo i tempi, i consumi di combustibili sempre più costosi, come avviene in questi giorni di inizio anno, rendendo più pulita l’aria che respiriamo e incentivando una sana attività fisica.In piena crisi economica, energetica ed ecologica, bisogna dare risposte intelligenti che affrontino queste problematiche nell’insieme. Un esempio di collaborazione tra le istituzioni assolutamente necessario per migliorare i servizi alla collettività di questa città e di questo territorio. In qualità di assessore alla Transizione ecologica e Mobilità sono molto soddisfatto delle risposte, estremamente positive, venute dalla cittadinanza sulle azioni messe in campo, come gli incentivi per l’acquisto delle bici, il bike sharing e le iniziative di sensibilizzazione promosse Amministrazione comunale assieme ad associazioni e cittadini che comprendono l’importanza della mobilità dolce a tutela della salute, del risparmio economico e della salvaguardia della città ed in particolare del prezioso patrimonio racchiuso nel centro storico”.