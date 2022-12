Approvato nel corso della notte il bilancio regionale

Dopo le tante polemiche e scontri delle settimane scorse trovate le necessarie convergenze su molti punti. Accolte molte proposte delle opposizioni a cominciare dalle risorse destinate alle famiglie per il caro-bollette. La soddisfazione del Presidente Sospiri “Consegniamo all’Abruzzo un’ottima finanziaria regionale, corretta nei tempi ed equilibrata nei contenuti“. Ecco le principali scelte

L’Aquila, l’ingresso di Palazzo dell’Emiciclo sede dell’Assemblea abruzzese

Sulmona, 31 dicembre – Si chiudono pochi minuti prima della mezzanotte del 30 dicembre i lavori del Consiglio regionale per l’approvazione della finanziaria che traccia il futuro economico di Regione Abruzzo per i prossimi tre anni. Legge di stabilità e bilancio di previsione 2023-2025 sono le due norme che l’Aula consegna al Presidente della Giunta per la promulgazione. Un emendamento su tutti ha costituito il punto di svolta della sessione di bilancio, lo sblocco di 5milioni di euro che per il 2023 saranno destinati alle famiglie con basso ISEE per contrastare il caro bollette. “Consegniamo all’Abruzzo un’ottima finanziaria regionale, corretta nei tempi ed equilibrata nei contenuti – dichiara il presidente Lorenzo Sospiri – Un lavoro sinergico che anche grazie alle opposizioni ha condotto ad un risultato importante. Pieno sostegno ai voli dell’aeroporto d’Abruzzo e al trasporto pubblico abruzzese. Diamo concretezza alle norme che finanziano il Museo dell’Ottocento e del realismo. Importanti risorse saranno, inoltre, destinate per i nuovi impianti a fune a sostegno del turismo invernale abruzzese e ancora aiuti alle categorie produttive abruzzesi”.

La finanziaria, tra gli interventi previsti, destina risorse pari a 14.516.570,67 euro per l’esercizio 2023, ed euro 14.516.570,67 per l’esercizio 2024 e ad euro 14.516.570,67 per l’esercizio 2025, per gli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino. Al fine di consentire ai Dipartimenti Territorio e Ambiente ed Infrastrutture e Trasporti, l’affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti SpA dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa è autorizzato l’incremento dello stanziamento di risorse per l’ammontare di euro 1.655.800 relativamente all’esercizio 2023 e di euro 383.000 per l’esercizio 2024.

Lorenzo Sospiri,Presidente Consiglio regionale

Con riferimento al Progetto “Fare Centro”, è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di cofinanziamento regionale per l’ammontare di euro 165mila relativamente agli esercizi 2023 e 2024, del Bilancio di previsione 2023/2025. Risorse pari a 337 mila euro per il Progetto “Il laboratorio in cucina” del Comune di Villa Santa Maria. Anticipazione risorse in favore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile per emergenza ex OPCM n. 719/2020 (400 mila euro); cofinanziamento del Progetto Via Verde Costa dei Trabocchi interessata dal passaggio del Giro d’Italia (200 mila euro per il Comune di Vasto); prevista l’esenzione del pagamento Irap per le Onlus; contributo al comune dell’Aquila di 150 mila euro per impianti sportivi cittadini; contributo straordinario per emergenza utenze Centro Turistico Gran Sasso SpA (150 mila euro); contributo straordinario all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo (150 mila euro); rifinanziamento di Leggi regionali Notte dei serpenti, Transumanza (200 mila euro per ogni anno del triennio 2023-2025), Tutela delle minoranza linguistiche (50 mila euro) e Fondo sussidiarietà Terzo settore (200 mila euro). Contributo al Comune di Pescara per il Trofeo Ciclistico Matteotti (100 mila euro).

Contributo ad Arap per far fronte agli utenti delle spese per utenze energetiche (1 milione di euro). Contributo al Comune di Guardiagrele per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (150.000,00 per l’esercizio 2023 e ad euro 100mila per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025); al Comune di San Buono per la realizzazione di interventi su strade interpoderali, di ammontare pari ad euro 100mila per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

La seduta del Consiglio si è conclusa con un omaggio di Sospiri al dimissionario assessore regionale al bilancio, Guido Quintino Liris, eletto al Parlamento nazionale. “Un grazie doveroso all’assessore Liris. Oggi sono stati approvati 20 debiti fuori bilancio, una corposa finanziaria. Mai la finanza della Regione Abruzzo è stata così in ordine. Guido farà molto per l’Abruzzo anche in Parlamento. E’ stato un ottimo assessore al bilancio che nel lavoro fatto in questa sessione si è distinto per essere riuscito ad ascoltare tutti senza badare esclusivamente alle appartenenze politiche”.