Sulmona: sociale, due nuovi regolamenti approvati dal Consiglio comunale

Sulmona, 29 dicembre- Esprimono grande soddisfazione gli Assessori Attilio D’Andrea e Catia Di Nisio per l’approvazione nel Consiglio Comunale odierno, dopo aver avuto voto favorevole unanime in Commissione, di due importanti regolamenti che riguardano l’ambito sociale a sostegno di misure rivolte alle fasce più deboli della società: contributi a persone fisiche e famiglie in grave difficoltà economica e l’assegnazione delle case parcheggio.

Secondo l’Assessore Attilio D’Andrea “il Regolamento approvato disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti a Sulmona che versano in situazioni di grave difficoltà economica e pone una particolare attenzione nel garantire agli anziani che ne necessitano una casa di riposo ed un minimo contributo economico per le minime spese quotidiane. Grazie all’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, nel 2019, fortunatamente oggi il numero dei destinatari di queste misure è diminuito, ma resta importante e la crisi aggravata dalla pandemia e il caro-energia rendono ancora più importanti le migliorie e le misure adottate oggi”.

Per l’Assessore Katia Di Nisio “Il nuovo regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi case parcheggio che hanno lo scopo di fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. È un aiuto che può, per un periodo limitato nel tempo, offrire sostegno ai cittadini per la soluzione di condizioni di emergenza abitativa in momenti di estrema difficoltà. Questo regolamento si inserisce in un percorso già avviato dall’Amministrazione per il ripristino della legalità e del rispetto delle regole. Le case parcheggio devono tornare al loro ruolo di alloggi temporanei, cioè devono essere di ausilio a superare momenti di difficoltà, tornando ciclicamente nella disponibilità dell’Ente in modo che si possa sempre fornire supporto a quei cittadini che vengano a trovarsi in condizioni di momentanea difficoltà abitativa. Siamo certi che questi nuovi regolamenti troveranno valida applicazione grazie al quotidiano impegno che i componenti degli uffici competenti dimostrano”.