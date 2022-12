Consiglio regionale:sessione bilancio, aggiornamento lavori

‘Aquila, l’Aula del Consiglio regionale

L’Aquila, 28 dicembre– La Conferenza dei Capigruppo, integrata con i Presidenti delle Commissioni consiliari, ha approvato l’aggiornamento al calendario dei lavori per la sessione di Bilancio 2022. Previsti per domani, giovedì 29 dicembre, alle ore 11:00, i lavori delle Commissioni consiliari permanenti per l’espressione dei rispettivi pareri. Nella stessa giornata, alle ore 15:00, la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” si riunirà per l’esame di merito del “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)”, della “Nota di aggiornamento al DEFR”, della “Legge di stabilità” e del “Bilancio di previsione 2023-2025” con l’espressione del parere entro le ore 22:00 ovvero con chiusura dei lavori anche senza l’espressione del voto.

Il giorno successivo, venerdì 30 dicembre, alle ore 10:00, è convocato il Consiglio regionale per la discussione della Legge “Milleproroghe” ed eventuali altri provvedimenti. Alle ore 11:00 e, comunque, a seguire la precedente seduta, l’Assemblea sarà chiamata a esaminare il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)”, la “Nota di aggiornamento al DEFR”, la “Legge di stabilità” e il “Bilancio di previsione 2023-2025”. La chiusura dei lavori consiliari è prevista per le ore 24:00.