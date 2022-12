Sulmona: Z.T.L no stop durante periodo natalizio

Corso Ovidio libero dalle auto ad eccezioine dei residenti e autorizzati

Sulmona, 21 dicembre– Centro storico libero dalle auto nel periodo culminante delle festività natalizie e del nuovo anno.

Dalle 14:00 di venerdi 23 dicembre alle 4:00 di lunedi 9 gennaio 2023, Corso Ovidio sarà chiuso al traffico veicolare, con sosta vietata alle auto, al fine di garantire massima sicurezza al flusso pedonale, essendo prevista una più consistente affluenza di pedoni in centro, anche per una cospicua presenza di turisti, considerato il periodo festivo e gli eventi in corso per il Natale.

Questo è quanto prescritto dall’ordinanza dirigenziale del Comune di Sulmona, pubbicata in data odierna con il numero 296. Il provvedimento è stato adottato su proposta dell’Assessorato al Centro Storico, di concerto con la Giunta.

I divieti riguarderanno l’intero Corso Ovidio, dall’incrocio con piazza Tresca fino a Porta Napoli. Dalle prescrizioni dell’ordinanza dirigenziale sono esclusi, comunque, residenti e autorizzati.