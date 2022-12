Martedì inizierà la lunga corsa per la sessione di bilancio

La conferenza dei Capigruppo,nel corso della sua ultima riunione ha definito il calendario dei lavori dei prossimi giorni–

Sulmona, 18 dicembre– Saranno giorni intensi quelli che inizieranno la settimana che inizia domani per approvare entro fine mese i documenti del bilancio di previsione.

Si inizierà martedì 20 dicembre, alle 10, con la Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” che esaminerà il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), la nota di aggiornamento e l’eventuale provvedimento “milleproroghe”. Dalle ore 11 di mercoledì 21 e fino a giovedì 22 è prevista la discussione su “Legge di stabilità “e “Bilancio di previsione 2023-2025”, con l’audizione di esponenti della società civile e di tutti gli assessori regionali. I lavori si fermeranno qualche giorno per le festività natalizie per riprendere martedì 27 dicembre, quando si prevede, durante la mattinata, di acquisire i pareri di tutte le commissioni permanenti. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15, la Prima commissione dovrà dare il parere di merito sulla proposta di legge. L’ultimo passaggio in Commissione bilancio è previsto per mercoledì 28, dalle ore 11, per l’esame di merito dei documenti contabili, con espressione del parere entro le ore 14.30. Dalle 15 di mercoledì 28 iniziano i lavori in Aula, con la prima convocazione del Consiglio regionale per l’esame della legge “milleproroghe” e dei documenti contabili. Giovedì 29 il Consiglio, dalle ore 11, sarà convocato per la discussione e l’approvazione del “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)”, della “Nota di aggiornamento al DEFR”, della “Legge di stabilità” e del “Bilancio di previsione 2023-2025”. La chiusura dei lavori e la votazione dei documenti contabili è prevista entro le ore 24 dello stesso giorno.