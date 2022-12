Sulmona: buche e strade dissestate,lavori al via in primavera. Finalmente !!

Sulmona, 15 dicembre- Stop a strade in dissesto e segnate da buche. La giunta comunale ha approvato il progetto per il miglioramento della sicurezza stradale in città.

I lavori di risistemazione delle strade saranno avviati in primavera e riguarderanno le principali arterie cittadine, in particolare Viale della Repubblica, Via Valle, Via Papa Giovanni XXIII, Via Togliatti, Via Stazione Centrale (zona S.Rufina), Viale Patini, ulteriore tratto di via Fiume fino all’incrocio Circonvallazione Orientale.

L’importo dei lavori è di 640mila euro. “Già nei mesi scorsi abbiamo annunciato e avviato lavori di risistemazione delle strade in dissesto o segnate da buche, assai rischiose per l’incolumità delle persone. Con questa delibera- ha dichiarato l’Assessore ai LL.PP. Franco Casciani- l’amministrazione comunale prosegue in questo impegno, finalizzato a restituire alla città strade accessibili, evitando gravi disagi e incidenti i cui costi ricadono sulla collettività. Non ci fermeremo con queste opere ma il piano dell’amministrazione comunale prevede ulteriori interventi in altre zone critiche della Città”.