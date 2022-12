La politica   che non… c’è

Sulmona, 13 dicembre– La scossa determinata dal rapporto di Aldo Ronci sullo spopolamento dell’Abruzzo e quindi anche in città e nel centro Abruzzo negli ultimi otto anni ( da noi riportata nei giorni scorsi) non sembra aver stuzzicato la curiosità dei nostri politicanti a livello regionale e soprattutto a livello locale distratti di questi tempi da altre curiosità e dalle divagazioni natalizie.

Eppure la radiografia presentata parla un linguaggio assai chiaro che preannuncia, se non corretto adeguatamenmte, un futuro ancora peggiore.

Se il nostro territorio perde tanta gente ( piu’ di altri), se i giovani scappano perché da queste parti non possono coltivare speranze, se la qualità della vita è peggiore che in altri territori, se la politica di programmazione della Regione non aiuta mai il Centro Abruzzo qualcosa non funziona o non come dovrebbe.

Da qualche parte bisogna necessariamente ripartire a cominciare dalla coesione territoriale, dalla nuova visione strategica regionale,dai territori in ascesa, dal sistema insediativo intermedio. Forse. Insomma è necessario muoversi e fare presto anche perché le prospettive per questa nostra realtà non sono migliori di quelle di oggi. Anzi .. Buona giornata