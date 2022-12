Il 9 dicembre a Sulmona la Costituente Democratica del PD

Sulmona, 7 dicembre– Si terrà venerdì 9 dicembre dalle 18 a Sulmona, presso il Cinema Pacifico, la Costituente Democratica del Pd della provincia dell’Aquila, nell’ambito del Congresso nazionale.



Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, spiega: “In queste settimane abbiamo ascoltato, con rispetto, la voce di alcuni che esprimono giudizi sul Pd, non facendo parte o non facendo più parte del nostro partito. Venerdì daremo voce a chi ci mette e ci ha sempre messo la faccia, chi in campagna elettorale ha combattuto casa per casa, iniziativa per iniziativa. Se i risultati elettorali del 25 settembre ci dicono che, pur nella sconfitta, il Pd in Abruzzo è cresciuto dovunque, è per merito di chi ha lavorato ad unire e ricostruire la nostra presenza sul territorio. Lavoro ancora incompiuto, lungo e faticoso che dobbiamo proseguire. Daremo voce ai nostri rappresentanti istituzionali, le elette e gli eletti nei consigli comunali, provinciale e regionale, alle Sindache e ai Sindaci democratici. Daremo voce al nuovo gruppo dirigente che ha conquistato in questi anni la guida del Pd nel territorio. Daremo voce ai compagni di strada con i quali abbiamo camminato in campagna elettorale e alle tante e ai tanti che si stanno avvicinando in questo nuovo processo di apertura e allargamento. Si chiama ‘Costituente’ perché abbiamo bisogno di entrare tutti, chi arriva adesso e chi come noi c’era, nel nuovo soggetto politico che nascerà all’esito di questa prima fase del congresso nazionale”.