Fina: “Giusta azione di protesta dell’opposizione in Consiglio regionale”,

“ la destra- sostiene i senatore abruzzese- non si cura delle esigenze dei cittadini”





Sen. Micherle Fina (Pd)

Sulmona, 25 novembre– “Una giusta ed efficace azione quella portata avanti dal Partito Democratico e dall’intera opposizione ieri in Consiglio regionale. La Giunta e la maggioranza di destra hanno toccato il fondo, raggiungendo la massima divaricazione possibile tra le esigenze dei cittadini e quelle di casta e di partito”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina sottolinea che “è giusto quindi bloccare l’azione di chi non si cura nemmeno con un euro di sostegno del caro energia che è l’emergenza che devono affrontare famiglie ed imprese, e preferisce dedicarsi alla volgare distribuzione a pioggia, per esigenze elettorali, di fondi che invece sarebbero potuti andare a beneficio di chi ne aveva bisogno, per le reali necessità e priorità dei cittadini. E’ giusto opporsi con tutti i mezzi a disposizione a chi in questa distribuzione dei fondi continua a ignorare l’allarme, che è persino di civiltà, per la penuria di risorse per i soggetti fragili nell’ambito del bando ‘Vita Indipendente’. Un atteggiamento tanto più grave, da parte del governo e della maggioranza regionali, se si considera che il Pd aveva prospettato, attraverso la presentazione di emendamenti dotati di copertura finanziaria, proposte e soluzioni sia per l’emergenza bollette che per Vita Indipendente”.