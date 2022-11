La città si prepara per il Natale

Sulmona, 22 novembre- Si è tenuto oggi il primo tavolo tecnico tra l’Amministrazione e i rappresentanti delle Associazione di commercianti per individuare strategie di valorizzazione della città e per attrarre flussi più numerosi di visitatori, soprattutto nel centro storico.

Nell’incontro di oggi si è convenuto di anticipare il prima possibile l’accensione delle luci e allestimenti natalizi, mantenendo però la data dell’8 Dicembre per l’accensione ufficiale dell’albero di Natale di fronte l’Annunziata.

Si è poi passato in rassegna l’intero programma, ancora in via di definizione, del cartellone natalizio, soprattutto in riferimento agli eventi da fare all’aperto che, insieme a quelli già programmati, contribuiranno ad aumentare l’offerta culturale creando un clima di festa nelle strade cittadine.

I commercianti hanno stimolato il comune a concordare, in tempo utile, eventi di alto valore culturale e commerciale affinchè Sulmona rivesta un ruolo prioritario per un’ attrazione turistica di qualità.

E’ stato così avviato un percorso proficuo, costruttivo e duraturo in collaborazione con le associazioni di categoria nell’interesse della Città.

Sarà da concordare la data per il secondo tavolo tecnico da tenersi all’inizio del nuovo anno per valutare l’efficacia del lavoro svolto e programmare le future iniziative.

Il tavolo rimane aperto anche ad altre associazioni e rappresentanti di categoria che vorranno confrontarsi sui temi di sviluppo e valorizzazione della Città.

A breve sarà convocato dall’amministrazione anche il tavolo tecnico richiesto dagli albergatori e b&b per la pianificazione delle azioni che incrementino l’offerta di servizi al turismo, anche attraverso l’impiego dei proventi della tassa di soggiorno.