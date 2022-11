Giovedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

L’Aquila: Palazzo Emiciclo( particolare) sede dell’Assemblea regionale abruzzese

Sulmona, 22 novembre- Il Consiglio regionale è stato convocato dal presidente Lorenzo Sospiri per giovedì 24 novembre, alle ore 12, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

All’ordine del giorno del giorno dei lavori una serie di documenti politici fra i quali spiccano: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Copertura h24 della postazione territoriale del sistema del 118 con medico a bordo nel comune di Castiglione Messer Marino (CH); interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Affidamento della gestione del servizio di assistenza medica per codici bianchi e verdi presso il Pronto Soccorso del P.O. di Pescara; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo; interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Attuale situazione dei Servizi Assicurativi forniti dalla Regione Abruzzo per i risarcimenti dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica; interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano; interpellanza d’iniziativa del consigliere Fedele recante: Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche.

Successivamente saranno esaminati alcuni provvedimenti: il Bilancio di previsione triennio 2023/2025 del Consiglio regionale; due progetti di legge che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi al pagamento in favore della società in house “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” – Saldo annualità 2020 – per attività di supporto tecnico all’Autorità AUDIT nel “Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/2020”, cofinanziato dall’Unione Europea, e i progetti Speedy e Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013; il progetto di legge “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Infine, sarà discussa la Risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”.