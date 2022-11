PD Pratola: tesseramento per una ripartenza e un rinnovamento del circolo

Pratola Peligna,21 novembre- Domenica mattina la nostra sede in via Matteotti 6 è stata aperta per la GIORNATA DEL TESSERAMENTO. Nonostante il tesseramento nuovo e online, nonostante il periodo congressuale di transizione, c’è stata una grande affluenza anche inaspettata con poco meno di 50 tessere sottoscritte nelle quattro ore dell’iniziativa. All’iniziativa erano presenti anche il segretario provinciale Francesco Piacente e Quirino Crosta dal regionale. Il tesseramento sarà aperto fino al 15 dicembre.

“È stata, come ce ne saranno altre, l’occasione per incontrarsi, stare insieme, confrontarsi, parlare dell’imminente congresso, discutere su iniziative e proposte sia locali che congressuali” dichiara Mattia Tedeschi, segretario del circolo “Un’occasione di dialogo e confronto importante soprattutto in vista del congresso nazionale ma anche di quello locale che ci sarà entro l’anno e che segnerà un punto di ripartenza e vedrà il rinnovamento degli organi del locale circolo”.