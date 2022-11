Scanno: trasloca in inverno il mercato settimanale

Scanno,19 novembre-Il mercato settimanale, che tradizionalmente si svolge in viale degli Alpini, traslocherà nel periodo invernale. È stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento riguardante il commercio su aree pubbliche, disciplinando anche il mercato settimanale, che dal 1° aprile al 30 settembre si svolgerà in Viale degli Alpini, zona Castellaro, e si trasferirà poi in una zona più centrale dal 1° ottobre al 31 marzo. “Siamo andati incontro alle esigenze sollecitate dai nostri concittadini” spiega il sindaco Giovanni Mastrogiovanni. “Siamo soddisfatti dell’ approvazione in Consiglio Comunale del rinnovato regolamento che, aperto comunque ad eventuali migliorie sempre nell’interesse dei cittadini, va a disciplinare in maniera rinnovata un settore importante quale quello del commercio su aree pubbliche, andando soprattutto incontro alle necessità della comunità. Abbiamo, infatti, ascoltato le parti, sia i cittadini che più volte hanno manifestato la difficoltà di recarsi al mercato in condizioni meteorologiche avverse in inverno, sia gli ambulanti che avevano cominciato a registrare problematiche proprio nel periodo invernale. È prioritario per noi cercare di trovare soluzioni efficaci ai problemi esposti dalla cittadinanza”.