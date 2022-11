Sulmona: 100 anni con il Cai

Catia Di Nisio, Assessore comunale

Sulmona, 16 novembre– L’Amministrazione comunale prenderà parte all’evento conclusivo delle celebrazioni del Centenario della sezione sulmonese del Club Alpino Italiano. Domani, 17 novembre, alle 10, nella sala del Cinema Pacifico, a portare il saluto della civica amministrazione sarà l’Assessore Catia Di Nisio.

Ospite dell’incontro sarà il presidente nazionale del Cai, Antonio Montani. L’Amministrazione comunale ha sempre ritenuto la sezione sulmonese del Cai un importante punto di riferimento della città e del comprensorio nella valorizzazione della cultura legata al contatto costante con la natura, all’escursionismo e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare delle montagne che circondano la Città e l’intero territorio, come attrattiva turistica e patrimonio della collettività. La presenza dell’Amministrazione comunale all’evento di domani vuole essere anche un segno di gratitudine alla sezione sulmonese Cai per l’operato prezioso che svolge da un secolo nella Città e sul territorio, al servizio di valori essenziali per questa comunità.