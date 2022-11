Sulmona: sostenibilità urbana e decoro della città

Un progetto promosso dal Lions Club in collaborazione con l’Istituto comprensivo ‘Lombardo Radice’ e con il Comando della Polizia Locale.

Sulmona,15 novembre– L’Amministrazione comunale con delibera n. 307/2022 ha patrocinato un progetto denominato “ Sostenibilità, educazione stradale e decoro urbano della nostra Città”, promosso dal Lions Club di Sulmona in collaborazione con l’Istituto comprensivo ‘Lombardo Radice’ e con il Comando della Polizia Locale. Si tratta di un progetto formativo, con due incontri a tema, indirizzato alle prime classi della Scuola Primaria, al fine di stimolare i ragazzi all’interesse dell’educazione stradale e alla cura e alla tutela del decoro urbano della nostra città.

I due incontri formativi si terranno il 24 e 25 novembre prossimi nella sala consiliare di palazzo San Francesco, cui seguiranno dimostrazione pratiche nel piazzale Di Bartolomeo.

Trainer d’eccezione sarà il Comandante della Polizia Locale Massimiliano Giancaterino, supportato dall’Agente Scelto Marco Speranza e dall’Agente IMPERATORE Antonella..

Catia Di Nisio,Assessore comunale

Il progetto è promosso nell’ambito delle giornate dell’UNESCO per la Settimana di Educazione alla Sostenibilità 2022 che sarà celebrata dal 21 al 27 novembre 2022 e si inserisce nelle attività di service del distretto Lions 108-A per l’educazione stradale. Secondo l’Assessore all’ambiente Catia Di Nisio “Queste due giornate, che vedono l’amministrazione attivamente coinvolta, hanno l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli al rispetto della loro città ma anche a viverla in sicurezza, con la consapevolezza che saranno loro i cittadini protagonisti del futuro. E’ fondamentale dunque che maturino il senso di appartenenza alla comunità cittadina e che attraverso la loro crescita possano promuovere il valore della città come bene comune”.

“Sosteniamo questo progetto con grande convinzione- aggiunge il sindaco Gianfranco Di Piero– proseguendo il percorso intrapreso per sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole, puntando alla prevenzione per porre le basi ad un loro inserimento pieno in una società sostenibile e sicura. Per questo siamo grati al Lions Club che ha proposto l’iniziativa, all’istituto Lombardo Radice che ha accolto con entusiasmo il progetto e alla Polizia Locale che, anche in questa occasione ha messo a disposizione la propria competenza per arricchire le conoscenze dei ragazzi sul tema dell’educazione stradale e del decoro urbano”.