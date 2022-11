Sanità Ok Giunta regionale al nuovo programma di edilizia sanitaria

Sulmona, 10 novembre- La Giunta regionale che si è riunita oggi sotto la Presidenza di Marco Marsilio ha approvato,tra l’altro, in materia di Sanità, il nuovo quadro finanziario,aggiornato, per il programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria che prevede 4 azioni: nuova costruzione ospedale di Avezzano, realizzazione della centrale operativa 118, hangar, eliporto e parcheggio L’Aquila, nuova costruzione e riorganizzazione dell’ospedale di Lanciano, nuova costruzione dell’ospedale di Vasto.