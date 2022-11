Al Foyer del Maria Caniglia concerto del giovedì con i Giovani Artisti

Sulmona, 10 novembre- Primo concerto del giovedì al Foyer del teatro Maria Caniglia di Sulmona, della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, istituzione sorta nel marzo del 1953. Il concerto ha avuto la collaborazione della Scuola Popolare di Musica della città di Sulmona, del Conservatorio di Musica D’Annunzio di Pescara. Presenti il Direttore Artistico della Camerata Musicale Sulmonese Gaetano Di Bacco, il pianista Giulio Gianfelice, Presidente della Scuola Popolare di Musica di Sulmona, i cittadini desiderosi di non mancare. Molta l’emozione non soltanto negli occhi dei genitori dei ragazzi, giovani talenti e promesse della musica, ma anche da parte del pubblico presente. I giovani rappresentano il fondamentale futuro in ogni settore professionale. La nazione italiana vanta una storia musicale ed un mosaico di musicisti i quali, in ogni epoca storica, hanno rappresentato l’Italia nel mondo elargendo emozioni musicali immortali.

I giovani artisti che si sono esibiti sono Lucrezia Maceroni al pianoforte, Giada Patella al pianoforte, Luigi Di Cristofaro al violoncello, Alessia Orlando all’oboe, Giusi Fatica al pianoforte. Lucrezia Maceroni ha eseguito il Notturno opera numero nove numero due di Frederick Chopin, Giada Patella ha eseguito la Fantasia in Re Minore di K 397 di Wolfgang Amadeus Mozart, Alessia Orlando ha eseguito il Concerto per Oboe in Do Maggiore K 147 di Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Di Cristofaro ha eseguito il Concerto per oboe in Do Maggiore K 147 di Wolfgang Amadeus Mozart. Fryderyk Franciszek Chopin, anche noto con il nome francesizzato di Frédéric François Chopin, nasce a Zelazowa Wola nel febbraio del 1822, muore a Parigi nell’ottobre del 1849. È stato pianista e compositore polacco, considerato uno dei più illustri geni della composizione del periodo definito romantico, ed è stato definito anche poeta del pianoforte per le sue immortali melodie che ha composto. Gran parte delle sue opere sono state scritte per il pianoforte, alle quali si aggiungono i due concerti per pianoforte e orchestra, la sonata per pianoforte e violoncello, musica da camera e canzoni, sol per citarne alcune. Non sono mancate trasposizioni cinematografiche dedicate alla sua vita, alla sua figura imperitura di genio della musica. Wolfgang Amadeus Mozart, è altro genio ed astro della composizione musicale, Wolfgang Amadeus Mozart, al battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus nasce a Salisburgo nel gennaio del 1756, muore a Vienna nel dicembre 1791. È stato compositore austriaco definito “bambino prodigio”.

È annoverato fra i massimi geni della composizione musicale di tutti i tempi della storia della musica, ed è ritenuto dagli storici il primo musicista ad aver intrapreso la carriera in qualità di libero professionista, oltre ad essere stato musicista di corte presso la Corte Imperiale Viennese. Di talento e genialità precoci, inizia a comporre a soli cinque anni di età, lasciando un patrimonio musicale che influenzerà vari generi musicali della sua epoca, fra i quali la musica sinfonica sacra, da camera, operistica, sol per citarne alcune. Non mancano realizzazioni cinematografiche e bibliografie. I giovani artisti, i quali si sono esibiti al Foyer del teatro Maria Caniglia di Sulmona, rappresentano la fondamentale continuità nella storia della musica, con il loro virtuosismo, la loro professionalità.

Andrea Pantaleo