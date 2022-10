Impegno sui tribunali, Fina:”il governo prenda in carico il problema” ￼￼

Sulmona, il Palazzo di Giustizia in piazza Capopgrassi

Sulmona, 31 ottobre– “Il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio ha il nostro supporto e garantito il nostro impegno nella battaglia a tutela dei tribunali”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina ricorda che “negli ultimi anni è stato sempre grazie al lavoro del Pd che si è riusciti, di proroga in proroga, a mantenere i fondamentali presidi di giustizia di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Oggi come sempre saremo al fianco di territori e cittadini per adoperarci per una soluzione che sia finalmente permanente e strutturale, da sostenere innanzitutto con il governo e con il ministro della Giustizia Nordio che devono prendere in carico il problema”.