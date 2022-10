L’Assessore comunale Attlio D’Andrea

Sulmona, 27 ottobre– Sul sito istituzionale del Comune di Sulmona, è stato pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione del Centro Servizi per il contrasto alla povertà. Lo annuncia l’assessore Attilio D’Andrea. Potranno rispondere all’avviso le Cooperative Sociali ed altri soggetti privati in possesso di comprovata esperienza nel settore, non inferiore a tre anni, nella gestione di sportelli informativi, di prima accoglienza e orientativi a favore di utenza fragile e per conto della Pubblica Amministrazione.

“Dopo i dati raccolti nel corso della stesura del nuovo Piano Sociale Distrettuale che purtroppo confermano una situazione di impoverimento diffusa in tutto l’Ambito, a causa di due anni di pandemia e oggi ancor più aggravata da un caro-energia che si prevede duraturo, ritengo di fondamentale importanza la nascita di questo servizio.

Il Centro servizi – spiega ancora D’Andrea- sarà un luogo di accoglienza, ascolto e presa in carico, oltre che di orientamento riferito ai soggetti fragili che oggi versano in uno stato di marginalità e povertà o che vivono condizioni prossime ad una situazione di indigenza. Quindi un servizio di intervento immediato ma anche di prevenzione per situazioni di grave indigenza. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 16 di venerdì 11 Novembre e, considerata l’importanza del servizio, mi auguro che saranno numerose”.