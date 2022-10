L’orchestra Sinfonica Rossini inaugura la 70^ stagione della Camerata Sulmonese

Sulmona, 16 ottobre- Pubblico delle grandi occasioni questo pomeriggio, al teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, per il concerto inaugurale della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, istituzione cittadina sorta il quattro marzo 1953. Ad aprire la stagione duemilaventidue duemilaventitre è stata l’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini, diretta dal Direttore Daniele Agiman. Come programma di sala sono state eseguite le composizioni di Gioacchino Rossini l’ouverture l’italiana in Algeri di Camille Saint Saens il concerto per violoncello numero uno opera settantatre, eseguito al violoncello dal musicista Luca Bacelli, di Felix Mendelssohn la Sinfonia numero quattro l’Italiana, opera numero novanta.

L’orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini ha una doppia sede sia a Pesaro, sia a Fano, ed è riconosciuta sia dal Ministero della Cultura, sia dalla regione Marche. Ha realizzato concerti e tournèe in Giappone, Cina, Corea del Sud, Malta, Turchia, Austria, Francia, Germania, Svezia, riscuotendo ovunque plauso, ovazioni. In Italia si è esibita in prestigiosi teatri fra i quali ricordiamo il Donizetti di Bergamo, il Teatro Cocci di Novara, il Verdi di Pisa, il Grande di Brescia, la sala Verdi del conservatorio di Milano, il teatro dal Verme, all’Auditorium Parco della musica di Roma e Sala nervi in Vaticano, nel teatro delle Muse di Ancona. L’orchestra ha inoltre partecipato a festival e stagioni concertistiche d’eminente prestigio fra le quali rimembriamo Ravello festival, il festival delle Nazioni, la Sagra Musicale Malatestiana, la Stagione Fondazione Donizetti, Stagione teatro Coccia, il Festival Pergolesi Spontini.

Fra le collaborazioni ricordiamo quelle con gli artisti Mario Biondi, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Michele Campanella, Roberto Cappello, sol per citarne alcuni. Daniele Agiman è considerato, ritenuto, uno dei direttori d’orchestra italiani più attivi in carriera professionale nella realtà internazionale. Sia in Corea del Sud, sia in Giappone, è regolarmente ospite delle più prestigiose istituzioni in particolare nel settore operistico. Ha diretto inoltre in Argentina, Sud Africa, Francia, Germania, Romania, Svizzera, Georgia, Russia. Nel dicembre del 1992 ha debuttato al Konzerthaus di Vienna dietro invito della Wiener Kammerorchester. Viene invitato da tutte le più autorevoli orchestre italiane e nei più prestigiosi teatri e stagioni concertistiche. Direttore ospite principale della Shizuoka Symphony Orchestra dal 2006, al 2009. Dall’anno 1999, è titolare della cattedra di Direzione d’Orchestra, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È Direttore principale e Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini. Luca Bacelli si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio Statale di Musica di Pesaro. In seguito si perfeziona con i Maestri M. Chen, A. Nannoni E. Bronzi, G. Schultis.

Ha conseguito anche il diploma accademico di secondo livello in musica da camera, ed il master in musica da camera presso il Hochschule fur Musik di Hannover. Si è esibito in numerosi concerti in qualità di solista, con orchestra ed in musica da camera sia in Italia, sia all’estero, ottenendo plauso e ovazioni ovunque. Ha partecipato a registrazioni per la Deutsche Grammophon, Armonia Mundi, Rai, Amadeus. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica trenta ottobre 2022 alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro Maria Caniglia, con l’Orchestra Tzigana di Budapest diretta dal maestro e violino solista Duka Laci. Buona stagione concertistica erga omnes.

Andrea Pantaleo