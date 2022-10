Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 17 ottobre– Torna a riunirsi domani, a L’Aquila,con inizio alle ore 11 presso l’Aula consiliare “ Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. L’Assemblea si dovrà occupare dell’esame di una serie di document politici fra i quali interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Pratiche rinnovo patenti auto; interpellanza a firma del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito al depuratore di San Martino di Chieti Scalo; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Contaminazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Performance comparate della sanità regionale; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Revoca dell’avvio del procedimento di nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione dell’intervento di consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico, loc. “Mezzanotte”, nel Comune di Teramo; interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Attuale situazione dei Servizi Assicurati forniti dalla Regione Abruzzo per i risarcimenti dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

Successivamente, il Consiglio esamineràò tre provvedimenti amministrativi: Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2016; Bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2022 – II Variazione: Ricognizione economie e implementazione degli stanziamenti su capitoli di spesa obbligatoria; Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2017. All’ordine del giorno anche tre progetti di legge: “Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per l’implementazione del Progetto “INNOTRANS – Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions”; “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del campo sportivo comunale’; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”. Infine, sarà discussa la Risoluzione recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”