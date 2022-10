Lavori agli impianti sportivi: s’infiamma  ￼

Sulmona, 7 ottobre-“Non sono assolutamente smemorato. Né assolutamente bugiardo, affermando che la situazione dell’impiantistica sportiva a Sulmona è particolarmente critica. Non nego merito alla precedente amministrazione ma sento il dovere di fare opportune precisazioni, ad onor del vero. Ricordo all’ex assessore che la quasi totalità degli interventi da lui menzionati risale al 2017, quando lui non era ancora assessore e sono frutto di fondi del Credito Sportivo.” Lo sostiene in una lettera aperta l’attuale Assessore allo sport al comune di Sulmona Attilio D’Andrea.

“ I lavori compiuti sulle strutture sportive- svcrive ancora DS’Andrea- si sono resi indispensabili per restituirle alla piena agibilità. Questi sono dati di fatto a dimostrazione che gli impianti della città hanno subito anni di abbandono. E’infatti sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado nel quale l’attuale Amministrazione comunale ha trovato la cittadella dello Sport nel complesso dell’Incoronata che dovrebbe essere fiore all’occhiello della città e scenario di importanti manifestazioni sportive di carattere nazionale, che non possono che giovare all’immagine di Sulmona e promuovere lo sport non solo per il suo importante ruolo sociale ma anche come fattore di crescita economica.

In meno di un anno di mandato questo Assessorato ha lavorato al rifacimento del parquet della palestra pluriuso Serafini, degli spogliatoi per permettere lo svolgimento del campionato di serie B del calcio a cinque e al ripristino, breve, dei due campi da tennis indoor chiusi da diversi anni, all’esito di una vertenza annosa, finora trascurata, inerente la proprietà dei terreni sui quali sono collocate le strutture.

Il nostro lavoro prosegue con costante attenzione per cogliere le opportunità di nuovi finanziamenti da utilizzare a beneficio degli impianti sportivi, alcuni dei quali citati dallo stesso ex assessore, che necessitano ancora di importanti interventi.

Infine mi spiace prendere atto che proprio l’ex assessore Zavarella, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, non ha speso una sola parola quando l’attuale giunta Marsilio ha dirottato sul capoluogo abruzzese l’intera manifestazione dei campionati europei di pattinaggio, mortificando Sulmona, senza degnare nemmeno di una risposta il sindaco Gianfranco Di Piero e il sottoscritto. Non raccolgo comunque le provocazioni- conclude D’Andrea- anche offensive dell’ex assessore, di cui resto dispiaciuto e sorpreso e con tutta serenità, colgo l’occasione per invitare tutti ad assistere alle due belle giornate di sport con i campionati nazionali di Atletica, che si disputeranno in città domani e domenica”.