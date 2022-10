Covid, Speranza: il prossimo governo spinga per la quarta dose 

Sui vaccini serve un impegno, il prossimo governo spinga la quarta dose. Lo chiede in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute uscente Roberto Speranza. “La sfida non è vinta – ribadisce – . C’è bisogno ancora di unatteggiamento di grande attenzione e va dato vigore alla nuova

fase della campagna vaccinale. La raccomandazione a tutti gli over 60 è di prenotare subito la dose di richiamo con i nuovi vaccini aggiornati”. “Lasciamo un campagna di vaccinazione che cí vede tra i primi Paesi nel mondo, sia per il ciclo primario che per la terza dose. Ora bisogna dare forte impulso alla quarta e su questo credo dovrà impegnarsi il nuovo governo”.Giorgia Meloni ha preso voti tra i no vax e definito il suo «un modello cinese da apprendisti stregoni”. La destra saprà

contenere la pandemia? “Il nostro modello ha messo al centro la difesa della vita delle persone e la centralità dell’evidenza scientifica. Da questa destra io ho ricevuto solo fango e invettive, eppure ricambierò sempre con disponibilità e serietà. Meloni dovrebbe sapere che la campagna elettorale è finita, ora devono occuparsi dei problemi reali del Paese e non della becera propaganda”.