Europasottocasa, al via iscrizioni alla piattaforma per incontri con aziende

Sulmona,30 settembre-– Parte la piattaforma per partecipare alla manifestazione Europa sotto casa – la Regione scende in piazza, l’iniziativa dell’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo che fa incontrare lavoratori, giovani, studenti e disoccupati con le aziende, gli organismi di formazione, le agenzie per il lavoro e le Università. La piattaforma ha il compito di recepire le prenotazioni dei soggetti interessati a partecipare all’iniziativa, ma soprattutto di avviare un’interazione con una delle imprese che popolano il villaggio di Europa sotto casa. “Stiamo preparando un ottobre speciale per giovani, lavoratori e disoccupati che vanno alla ricerca di opportunità di lavoro – spiega l’assessore Pietro Quaresimale -. La persona interessata mediante la piattaforma può prenotare un colloquio di lavoro con una delle grandi aziende presenti nel villaggio del lavoro che stiamo allestendo. Illustreremo nel dettaglio nei prossimi giorni i contenuti della manifestazione, le modalità di partecipazione, le possibilità che si possono cogliere. Per il momento, invece, è importante sottolineare l’apertura di questo canale di comunicazione che dà una corsia preferenziale ai tutti quelli che vorranno essere presenti alla manifestazione”. È possibile collegarsi alla piattaforma e iscriversi andando sul sito selfi.regione.abruzzo.it o sul portale della regione.abruzzo.it sulle cui homepage è presente un banner di collegamento con una pagina che illustra l’iniziativa e dà la possibilità di iscriversi