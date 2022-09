Sulmona: “Il mutare delle forme in corpi nuovi”, davvero un bel successo

Sulmona, 25 settembre- Un grandissimo successo di pubblico per lo spettacolo “Il mutare delle forme in corpi nuovi” andato in scena ieri nella splendida cornice offerta da Piazza XX Settembre a Sulmona

Lo spettacolo diretto da Mario Massari e prodotto da Meta Aps in partnership con Ecos Europe è stato rappresentato nell’ambito della settimana europea dello sport a conclusione di una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione sociale e della cultura promossa dalla Ovidio Running.

“Siamo felici di aver dato il nostro contributo in questa giornata così importante che ha visto la nostra Città protagonista di un iniziativa che, attraverso linguaggi ed iniziative diverse, nell’ambito dello sport, della cultura, dell’arte e dell’inclusione sociale ha contribuito a promuovere l’opera di Ovidio in Europa e nella quale si è restituito agli atleti partecipanti, alle famiglie, agli spettatori e a tutti gli ospiti della Città di Sulmona un momento di felicità” Queste le parole del presidente dell’associazione di promozione sociale Meta Patrizio Maria D’Artista.

In scena gli attori Mario Massari, Milo Vallone e Valentina D’Andrea, il collettivo di danza Dadalouve con le coreografie realizzate dal Stefania Di Massa e Cristina Squartecchia una rappresentanza di 10 ospiti del centro diurno “Giuliana Fapore” del Dipartimento di Salute Mentale ASL1 Abruzzo di Sulmona e di una delegazione di studenti del Polo liceale Ovidio di Sulmona.

Foto di Salvatore Mancini