Cade un ultraleggero nell’aquilano, due morti

Sulmona,11 settembre- Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio nei pressi di Fossa, comune ad una decina di chilometri dall’Aquila. I due passeggeri sono morti sul colpo. Si tratta di un aquilano,70 anni, C.M.. commerciante assai noto in città e una donna,il passeggero, M.R.V. di 60 anni. Da quando è stato possibile apprendere sembra che i due di ritorno dalla Toscana stavano per atterrarenell’aviosuperficie in località Vicenne, nel comune di Poggio Picenze (L’Aquila), che si trova nelle vicinanze del luogo dello schianto. Non ancora chiare al momento le cause dell’incidente ma l’ipotesi piu’ credibile sembra essere un guasto improvviso in fase di atterraggio.