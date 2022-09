Sulmona:“Incontri Musicali Internazionali”, domani appuntamento all’Auditorium dell’Annunziata￼￼

Sulmona, 2settembre- Con un evento fuori programma riprende l’attività della più antica istituzione culturale sulmonese, anticipando la stagione 2022-2023 che segna il 70° anno di vita della Camerata Musicale, fondata da Filippo Tella nel 1953 e attualmente affidata alla direzione artistica del M° Gaetano Di Bacco.

L’appuntamento con gli “Incontri musicali Internazionali”, sabato 3 settembre, alle ore 17, nell’Auditorium del Palazzo Annunziata di Sulmona, prevede due momenti dedicati alla musica. La presentazione del libro del musicologo Renzo Cresti “Musica presente. Tendenze e compositori di oggi” edito da LIM-Libreria Musicale Italiana.Un volume dedicato ai compositori della musica dal secondo ‘900 a oggi.

Segue, nella seconda parte, il concerto della pianista Maria Perrotta che propone un programma con musiche di Beethoven, Bach, Chopin, e di tre affermati compositori viventi: Paolo Cavallone, Luke Dahn e Girolamo Deraco, di cui si occupa anche il libro di Cresti. L’evento offre l’occasione per un confronto diretto tra l’autore del libro Renzo Cresti e un altro musicologo, Francesco Zimei che lo presenta e introduce nell’analisi. “Musica presente” non solo musica del tempo corrente, ma anche musica consapevole e testimone del proprio tempo, dice l’autore che si domanda: Chi sono i compositori di oggi e cosa scrivono? Molti di loro intrecciano un dialogo con il maistream, con la musica da film, radiofonica e documentaristica, con l’elettronica, con la musica psichedelica, col jazz, a cui questo libro dedica molte pagine. Non manca una riflessione riservata al rock sperimentale. Ci si chiede con quale metodologia si affrontano le musiche di oggi. Si esaminano i nuovi concetti di musica inclusiva. E si riflette su cosa può significare fare ricerca dopo le avanguardie e ancora ci si interroga sul pubblico e sul neo-romanticismo, facendo spesso ricorso alla stessa voce dei compositori, con le loro testimonianze dirette e di prima mano.

Due dei compositori analizzati nel libro di Cresti, Girolamo Deraco e Paolo Cavallone, interverranno nel corso della presentazione e vedranno nella seconda parte della serata eseguite alcune loro opere dalla pianista Maria Perrotta, tra cui “Illusioni” e, in prima esecuzione italiana, “Immagini d’Argilla” di Paolo Cavallone.

Paolo Cavallone, compositore e pianista di origine abruzzese, vive in Francia e le sue opere vengono eseguite in tutto il mondo. Il musicista, a cui Cresti dedica ampio spazio nel suo libro, a conclusione della serata evento, riceverà dal Direttore Artistico della Camerata Musicale Sulmonese, Gaetano Di Bacco, un riconoscimento speciale alla carriera.



Programma concerto

J.S. Bach Minuetto 1 e 2, dalla Partita n. 1

(1685-1750)

Luke Dahn Mazurka n.1

(1976)

F. Chopin Mazurka op. 68 n.3

(1810-1849)

Luke Dahn Mazurka n. 6

J.S Bach Giga dalla Partita n.1

G. Deraco Studio Eterno n. 1

F. Chopin Valzer in la minore op. Postuma

G. Deraco Studio n. 2 Timeless is forever

F. Chopin Preludio n. 7

P. Cavallone Immagini d’argilla

(1975) Illusioni

***. ***. ***

L. v. Beethoven Sonata per pianoforte n. 32 op.111

(1770-1827)

Maestoso, Allegro con brio ed appassionato

Arietta: Adagio molto semplice e cantabile