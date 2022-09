Il Pd a Sulmona si rifà il look

Sulmona, 2 settembre– “Sono stati affidati, ad alcuni dei tesserati più giovani, i compiti di sistemazione della Sede del partito, situata in Corso Ovidio 236, e della gestione della comunicazione social”.Lo annuncia questa sera in una nota il segretario del circolo Franco Casciani

“Nello specifico, i tesserati incaricati, si impegneranno nella risistemazione degli spazi sociali- spiega Casciani- nell’ottica di rendere la sede partitica un luogo ancor più vivo, aperto ed accogliente, il giusto luogo per un confronto libero anche per i non iscritti, un luogo di dialogo in cui discutere del presente e del futuro della città. Una sistemazione della sede si rende altresì necessaria viste le condizioni in cui è stata lasciata la stessa dalle precedenti gestioni. Importante è poi il compito della gestione della comunicazione social soprattutto in un momento storico che fa dell’interconnessione una parte fondamentale del dibattito politico, anche nell’ottica della campagna elettorale già iniziata.

Passi importanti e significativi a dimostrazione di quanto il Circolo sulmonese del Partito Democratico sia in continuo movimento, attivo e pronto al confronto critico e libero”.