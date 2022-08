Sulmona,22 agosto– Dopo il successo del primo incontro, lo scorso 20 luglio, che ha visto protagonista l’archeologo Guido Palmerini con la relazione “Maiella Rock Art Project: nuove ricerche sull’arte rupestre dell’Appennino abruzzese”, continuano gli appuntamenti con ESTATE ARCHEOCLUB… la cultura non va in vacanza!, iniziativa pensata per fornire occasioni di conoscenza e approfondimento di alcune tematiche archeologiche del nostro territorio in questo anno ricco di anniversari importanti per il mondo dell’archeologia.

Il prossimo mercoledì 24 agosto, alle ore 21:30, sarà la volta dell’archeologa Ilaria Di Sabatino (Dottore di Ricerca in Studi Umanistici, curriculum Studi storico-archeologici classici, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio di Chieti-Pescara), che relazionerà su un tema altrettanto interessante: La Conca Peligna all’interno dei percorsi di scambio nell’Abruzzo preromano. Anche questo incontro si terrà presso la corte interna del Palazzo della Regia Tesoreria, sede dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila a Sulmona (ingresso da via P. Mazara n. 40); in caso di pioggia l’incontro si svolgerà regolarmente in ambienti chiusi in cui è raccomandato l’uso della mascherina.

L’occasione è gradita per augurare buon lavoro al neo-Assessore alla Cultura della Città di Sulmona, la dott.ssa Rosanna Tuteri, Socio onorario di questo sodalizio, e per ringraziare la dott.ssa Emanuela Ceccaroni, già Presidente della Sede di Sulmona di Archeoclub d’Italia per il lavoro svolto durante il suo mandato assessorile.

Si informa la cittadinanza, infine, che a partire da giovedì 1 settembre 2022 la Pinacoteca Provinciale “Italo Picini” (e quindi anche la sede dell’Archeoclub) tornerà al consueto orario di apertura (martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:30).

Appuntamento quindi alle ore 21,30 del prossimo mercoledì 24 agosto con ESTATE ARCHEOCLUB… la cultura non va in vacanza!