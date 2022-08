Pratola: Margiotta sollecita il sindaco sulla vicenda dell’elevato rischio sismico plesso ITS

l’Avv.Vincenzo Margiotta. consigliere comunale di Pratola

Pratola Peligna, 10 agosto– La necessità che il sindaco di Pratola Peligna riferisca al Consiglio comunale “in merito all’esistenza sin dai primi mesi del 2021 presso la Provincia di L’Aquila di uno studio che ha certificato l’eleva- to rischio sismico del plesso scolastico dell’ITIS di Pratola (guarda caso solo dopo 12 anni dal sisma) “ è stata sollecitata dal Consigliere comunale Vincenzo Margiotta.”Se la notizia fosse vera- aggiunge Margiotta- come mai il Vice Sindaco del Comune di Pra- tola Peligna, oramai da anni Consigliere Provinciale, non si è preoc- cupato di riferire al Consiglio Comunale di tale gravissima notizia? E se tale notizia invece, non fosse mai arrivata a Pratola, chi ed a qua- le scopo l’ha tenuta nascosta in un cassetto in Provincia?

E’ difficile per me credere che la Provincia di L’Aquila, la stessa Provincia che ha autorizzato in pochissimi giorni la rotonda su via Cerrano e la variante al PRG a Valle Madonna che avrete incontrata decine di volte in pochi mesi, addirittura presente con il Presidente poche settimane fa alla inaugurazione della strada di Valle Madonna, decida dopo 12 anni dal sisma ed autonomamente di far eseguire uno stu- dio di vulnerabilità sismica su una struttura scolastica esistente a Pratola senza avvisare il Comune.

Sarei felicissimo di rivedere movimento e studenti nelle scuole di Piazza Indipendenza o di Via Colella, ciò che mi preoccupa però è sapere che una scuola inaugurata i primi anni novanta possa essere dichiarata pericolosa, e così magari beneficiare di parecchi milioni di euro di finanziamenti pubblici per la ricostruzione, mentre scuole co- struite decine di anni prima possano ancora oggi ospitare ragazzi e siano state lasciate abbandonate al loro destino. Per questi motivi- conclude- oltre alla risposta alle domande poste, Le chiedo di richiedere notizie sulla esistenza di questo Studio in Provincia e, qua- lora esistente, acquisirne copia da consegnare a tutti i Consiglieri. Le chiedo inoltre e da subito di richiedere alla Provincia un nuovo inca- rico ad un diverso e qualificato ingegnere strutturista che, anche tra- mite ulteriori prove distruttive (che immagino siano state fatte), possa mi auguro addivenire a conclusioni diverse, così da evitare allarmismi di ogni tipo, danni per la nostra scuola e disagi per studenti ed inse- gnanti”