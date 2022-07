Bugnara, al via la rassegna “ libri sotto le stelle”

Questa sera primo appuntamento di una manifestazione che già suscita interesse e attenzione per il piccoolo borgo che scommette sul valore della cultura . Tante le iniziative mentre i giovani dell’Associazione stanno già lavorando per un interessante proramma autunno-inverno. La soddisfazione del sindaco Giuseppe Lo Stracco

Bugnara, 26 luglio– È iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione della prima edizione di “libri sotto le stelle”, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione Centro studi e ricerche “Nino Ruscitti” a Bugnara.

Questa sera alle ore 21 presso la Piazza del Milite Ignoto a Bugnara, il professore Mario De Santis parlerà, insieme ai presenti, della sua silloge poetica “Lo Scrigno”. Si tratta di un’opera che riflette presente, passato e futuro con un forte richiamo all’introspezione diretta, senza fronzoli o giri di parole. E ancora: Viaggi, esperienze di vita e amore in tutte le sue forme. Il vortice poetico prevedrà l’accompagnamento musicale del violino con il Maestro Antonio Gentile e la voce narrante di Pasquale Di Giannantonio. Ad accompagnare il professor De Santis nel dialogo poetico, la stimata ballerina Ada Di Ianni.

L’associazione culturale è nata lo scorso dicembre in occasione della presentazione del libro “Mosaico di Voci” del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini.

La prima edizione di “Libri sotto le stelle” è per il Centro Studi “Nino Ruscitti” una scommessa sul valore della cultura nei piccoli borghi delle aree interne – afferma il Presidente dell’associazione Matteo Servilio – L’idea è quella di promuovere una diversa forma di turismo per i nostri borghi, fornendo al tempo stesso un servizio altrimenti difficilmente accessibile alla nostra comunità“.

Nel corso dei mesi le idee non hanno cessato di fluire e i pensieri si sono concretizzati e inseriti all’interno del cartellone di eventi del borgo di Bugnara. Un paese che sta dimostrando di saper non solo galleggiare ma anche nuotare perfettamente nelle acque minacciate dallo spopolamento delle aree interne.

“La serata che tiene a battesimo questa bellissima iniziativa – riferisce il Sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco – è un contributo prezioso di questa associazione al lavoro che stiamo portando avanti. A Loro va il plauso mio personale e di tutta l’amministrazione comunale ma è la soddisfazione ed il riconoscimento ai giovani di Bugnara impegnati in decine di associazioni e che insieme hanno lavorato ad un cartellone di iniziative ed eventi che non trova precedenti. D’altra parte la crescita di una comunità come la nostra passa attraverso l’entusiasmo di tutti ma anche attraverso la realizzazione di obiettivi precisi che vanno da quelli sociali sportivi ricreative e soprattutto culturali”.

Domani sera, 27 luglio, Savino Monterisi parlerà della sua recentissima opera “Infinito Restare”. Un viaggio alla scoperta del non conosciuto per mezzo di reportage, narrazioni e saggistica. Una riflessione del tutto ponderata sul perché i giovani decidono o potrebbero decidere di restare nelle aree interne, a volte dimenticate anche da Dio.

Il 2 agosto si assisterà all’intervista dal vivo all’autore del libro “Vito Taccone: il camoscio d’Abruzzo”, Federico Falcone. Un’opera che ripercorre la vita del mitico ciclista abruzzese Vito Taccone. Un racconto colmo di aneddoti e testimonianze inediti volto a rendere onore al mito del Camoscio d’Abruzzo.

L’8 agosto sarà la volta di Cesira Donatelli che ci farà assaporare il dolce gusto di un testo sublime e mai scontato, “Nettare di Luce”. Un elogio alla nostra terra, madre, figlia, sorella. Radici forti che non ammettono sradicamenti.

Il 19 agosto il genere vira verso il thriller con una storia entusiasmante e ricca di suspense, Anime Occulte di Alessandra F. Giuliani. Un’occasione imperdibile per gli amanti del genere ma anche verso neofiti e curiosi, perché non è mai troppo tardi per abbracciare nuovi interessi.

Chiara Del Signore