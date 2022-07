Si è riunito il Consiglio regionale: le decisioni

Sulmona, 14 luglio – Nel corso della seduta odierna il Consiglio regionale, riunitosi nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, ha approvato i Rendiconti generali della Regione Abruzzo relativi agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nel corso dei lavori, l’Assemblea legislativa ha approvato due emendamenti di cui uno per la concessione di un contributo di 200 mila euro all’Arcidiocesi dell’Aquila per la visita del Papa in occasione della Perdonanza Celestiniana e l’altro relativo alla copertura assicurativa dei dipendenti regionali.