Visita Di Maio, Marcozzi: attenzione per l’Abruzzo

Il Ministro Luigi Di Maio oggi a Pescara a conclusione incontro con le Camere di Commercio

Pescara,12 luglio La visita del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio di quest’oggi a Pescara conferma l’attenzione massima che viene rivolta dal Governo centrale alle richieste dell’Abruzzo e delle imprese abruzzesi”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale ed esponente di “Insieme per il futuro” Sara Marcozzi, che prosegue: “Ringrazio i presidenti delle Camere di Commercio Gennaro Strever e Antonella Ballone per l’incontro avvenuto presso la sede di Pescara, alla presenza degli esponenti del settore produttivo abruzzese, è stata un’occasione straordinaria di confronto, ascolto e dialogo. In un momento di tempesta perfetta, tra emergenza economica, conseguenze della guerra russo-ucraina, aumento del prezzo dell’energia, recrudescenza del Covid, le uniche risposte che la politica deve dare sono quelle che chiedono i cittadini e le imprese. Adesso è necessario intervenire con compattezza e unità, lavorando su due binari: quello degli interventi immediati a supporto del tessuto sociale ed economico, e quello della programmazione a lungo termine. Un risultato che può essere ottenuto solo mettendo le priorità del Paese e dell’Abruzzo davanti a tutto. Nella nostra regione le sfide del Pnrr e della Zes rappresenteranno sicuramente due opportunità da cogliere nel miglior modo possibile. E non faremo un passo indietro in questo senso”, conclude Marcozzi.