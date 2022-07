Risorse bando Restart Pietrucci(Pd) sull’enfasi ‘stonata’ di Liris

Il Conigliere regionale Pietrucci (Pd)

Sulmona,7 luglio- “Rischiando una salata multa per ‘eccesso di velocità’ l’assessore Liris, dopo appena 3 anni e mezzo, con enfasi degna di miglior causa, annuncia l’uscita di un bando per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, con contributi a fondo perduto per 4,75 milioni di euro”. Queste le parole del consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, che prosegue: “Con questo secondo avviso –dichiara solennemente Liris– chiudiamo il percorso del ‘capitolo’ Restart, sbloccando finalmente ingenti fondi che nonostante fossero disponibili da anni, nessuno prima era riuscito a iniettare nel sistema economico”. “L’assessore Liris – incalza Pietrucci – ha nel migliore dei casi memoria corta! Mi permetto di rinfrescargliela: le risorse furono assegnate dal CIPE con Delibera n.25 del 28 febbraio 2018: 10 milioni di € per l’accesso al credito alle imprese e ai professionisti del cratere.

Con la regia dell’allora vice presidente Lolli, la precedente Giunta (Delibere 43/2019 e 128/2019) definì le procedure d’utilizzo delle risorse, individuando un Fondo di Garanzia operante tramite il sistema dei Confidi regionali. Dopo approfondimenti del CIPE e della Ragioneria dello Stato il 19 marzo 2019, il MISE accreditò alla Regione Abruzzo la somma di 7.779.693,63 € a valere sui 10 milioni assegnati. Poi si è insediata la Giunta Marsilio e da allora si è bloccato tutto per anni. Anzi, con la Delibera 166/2020 questa Giunta ha dimezzato le risorse a disposizione, decidendo di utilizzare solo il 50% del fondo per l’accesso al credito tramite i Confidi, cioè solo 5 milioni di € anziché i 10 milioni previsti e disponibili”. “Ho personalmente presentato un’interpellanza nel settembre 2020 – spiega il consigliere PD – e durante la discussione in Consiglio Liris parlò di ‘sovrapposizione col PNRR, di riforma del Fondo Centrale di Garanzia, dei dati del Ministero dello Sviluppo Economico per il finanziamento del credito alle PMI, di rapporti con la Struttura di Missione, di Fira, di Conferenza delle Regioni…’. Tante chiacchiere per giustificare l’inerzia. Da allora ho ripreso più volte il tema con le associazioni di categoria e i Condifi senza riuscire a destare la minima attenzione da parte dell’Assessore. Per tutta la durata della pandemia, del lock-down e della crisi economica, l’assessore Liris, nonostante le tante sollecitazioni, ha immobilizzato queste preziose risorse, che adesso miracolosamente e solo lui riesce a ‘iniettare’. Forse aveva perso l’ago per iniettarle? Leggere oggi il suo commento- conclude Pietrucci- lascia veramente basiti!”.