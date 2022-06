Renzi, il renzismo e la politica che scalda il cuore

Il Mostro è già un successo editorale straordinario ma è anche uno straordinario strumento u per tornare a parlare di politica, quella vera, che piace alla gente. Almeno a Sulmona-

Matteo Renzi sul palco del Teatro comunale Maria Caniglia

Sulmona, 28 giugno– Una cosa è certa: Matteo Renzi puo’ piacere o meno, puo’ restare simpatico o apparire presuntuso, puo’ essere un modello di uomo politico che possa piacere o meno ma è una cosa è certa: resta un grande trascinatore delle masse, riesce ad entusiasmare la folla, i giovani e gli anziani con idee chiare, strategie mirate capace di esprimere la bella poltica che di questi tempi piace molto alla gente.

Ne abbiamo avuto la riprova oggi a Sulmona dove Renzi è arrivato per presentare al Teatro comunale il suo ultimo libro “ Il mostro” che è già un un vero successo editoriale,dove, nonostate il caldo pomeriggio estivo, si è registrato un pienone di gente entusiasta.

Significa qualcosa? Secondo noi significa molto perché di questi tempi, come si è visto domenica scorsa il grande astensionismo al secondo turno delle amministrative, la crisi della politica oltre che dalla carenza di idee e dalla qualità delle proposte passa anche dall’incapacità degli uomini che guidano i partiti o che dovrebbero rappresentarli

Un libro ‘ provocazione’ ma anche uno strumentio per un’attenta riflessione sulle cose che sono accadute in questi anni raccontate in maniera semplice ma precisa,attenta, documentata che presentano una fotrografia di una realtà poco conosciuta ma che fanno capire la lotta senza qartiere per fiaccare la crescita di un giovanissimo protagonista, scomodo, della politica nazionale .

“Io sono una persona felice non una vittima. E non mi vergogno a dirlo. Ho avuto dalla vita – ha spiegato Renzi– doni immensi, a cominciare dalla mia famiglia.Ho avuto la fortuna di svolgere incarichi di grande responsabilità per la citta’ nella quale sono nato. E ho rappresentato l’Italia nel G20 , al G7. Alla guida elle istituzioni europee. Ancora oggi sono un rappresentante del p opolo italiano”.

E poi a parlare delle sentenze della Corte di Cassazione,di Magistratura democratica e il corone saniario. E poi la vicenda Creazzo,la molestia,gli arrest;Nastasi e quelle strane indagini notturne;Turco e inchieste flop tra farmaceutica e grandi opere;il cordone sanitario sulla famiglia. E poi ancora l’altra faccia delle istituzioni,le coincidenze di banca d’Italia

Insomma una bella occasione perché a Sulmona “ che ha una identità culturale straordinaria- ha detto- la politica puo’ e deve tornare ad avere un suo ruolo strategico” è riuscita a suscitare interesse e anche entusiasmo fra la gente. Ed è cosa abbastanza rara di questi tempi perché se al teatro comunale oggi sono accorsi personaggi e interpreti di svariate tendenze e simpatie e se alla fine sembravano tutti abbastanza entusiasti qualcosa dovrà pur significare. O.. no?