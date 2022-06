Risorse disponibili dal Pnrr per 9 milioni di euro

Sulmona,27 giugno– La Giunta regionale, nel corso della riunione di oggi a Pescara, su proposta del presidente, Marco Marsilio, avendo a disposizione 9 milioni di euro di fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per il tramite della struttura del Commissario per la Ricostruzione, ha dato mandato a Trenitalia per l’acquisto di treni ad idrogeno sulla linea ferroviaria Sulmona-L’Aquila.