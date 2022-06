Dal 26 giugno “ Connessione” l’opera dell’artista sulmonese Maurizia Nardella in esposizione a Firenze

.

Sulmona,9 giugno– Sarà sottoposta il 26 giugno prossimo al giudizio della giuria presieduta dal Critico D’arte Massimo Pasqualone ed esposta per 10 giorni nell’accogliente Spazio Espositivo San Marco di Firenze, “Connessione” l’opera dell’artista abruzzese Maurizia Nardella in arte Mishan .

Il dipinto rientrante nella serie “conTatto” è stato tra quelli scelti per la partecipazione al IV Premio città di Firenze “Ut pictura poesis”, un importantissimo appuntamento annuale fiorentino, che si tiene appunto presso il prestigioso Spazio Espositivo San Marco (Via Zenobi 45 R -Firenze-) ed organizzato dall’Associazione Culturale Irdidestinazionearte, con la collaborazione di Omniartis ed il Patrocinio del Museo Guidi di Forte dei Marmi e del Comitato Le donne dell’Angelo, .

Il luogo ove il dipinto sarà tenuto esposto è uno di quegli spazi riservati agli artisti dove è possibile far dialogare forme d’arte differenti e fare della loro diversità un valore aggiunto.

Ricordiamo che da anni tale location, rinata grazie allo storico Gran Caffè San Marco come nuovo polo culturale che promuove un’idea di arte aperta al dialogo e al cambiamento, è sede di importanti mostre d’arte nazionali ed internazionali . Il Gran Caffè San Marco nasce nel 1870 con il nome di ”Caffè Fanti”, in onore del Generale Manfredo Fanti, la cui statua domina Piazza San Marco. Nelle vicinanze vi erano musei, uffici, biblioteche, l’Accademia delle Belle Arti ed in breve divenne uno dei caffè letterari più vivaci della città. Nel 1961 il Caffè San Marco cambiò proprietario e fu rinnovato e restaurato, mantenendo, però, il suo ruolo di attrazione culturale.

La partecipazione alla Quarta Edizione del Premio “Ut Pictura Poesis” rappresenterà per Mishan, dopo lo straordinario successo maturato in quel della Fortezza di Civitella del Tronto, il primo, vero banco di prova

La sua opera (acrilico su tela 50×70) si affianca a diversi altri suoi lavori, tra i quali “the face of the war” e “Risveglio”, che è possibile visionare presso il suo atelier implementato presso lo spazio espositivo “Pizzoferrato mobili” sito nei pressi dell’uscita autostradale A25 di Sulmona-Pratola Peligna e che il 16 e 17 Luglio saranno esposti presso il Lido “Lo Squalo” di Francavilla al Mare in occasione della manifestazione Francavilla Urban Festival.