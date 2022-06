“Infinito restare” di Savino Monterisi  al Teatro Caniglia di Sulmona

Il nuovo libro sarà presentato il prossimo 11 giugno 2022 ( ore 18,30)

Sulmona,9 giugno– Si svolgerà sabato 11 giugno alle 18.30 presso il Foyer del Teatro Caniglia di Sulmona la presentazione del libro “Infinito restare” del giornalista di Bagnaturo Savino Monterisi.

Il libro, pubblicato dalla casa editrice Radici Edizioni di Capistrello, sarà presentato dall’autore insieme a Raffaele Spadano di Montagne in Movimento ed è prevista anche la presenza del sindaco Gianfranco Di Piero.

IL LIBRO

Un racconto in cammino. È stato definito così Infinito restare da Antonella Tarpino, saggista e storica italiana nonché autrice della prefazione del nuovo libro di Savino Monterisi, giornalista e guida ambientale da anni alla ricerca di risposte alle molte domande che riguardano i temi dello spopolamento delle aree interne.

Dopo il primo libro Cronache della restanza, Monterisi torna a interrogarsi dunque in questa nuova pubblicazione curata da Radici Edizioni, per cercare di raccontare cosa significa, oggi, restare a vivere nell’entroterra e sugli Appennini. Le pagine di Infinito restare rappresentano anche lo spazio ideale per illustrare le storie di chi ha deciso di intraprendere il viaggio al contrario, come lo stesso autore, abbandonando la città per tornare a popolare zone che non rappresentano più la priorità nell’agenda della politica e della società.

In ogni pagina, e in ogni passo del libro, si accompagnano così nuove istanze e vecchie conoscenze del territorio; “ritornanti” e comunità resistenti che non si sono mai arrese allo spopolamento, anziani di cui è importante mantenere viva la memoria e giovani che hanno deciso di investire in nuove imprese agricole.

Dal maestro di mandolino Francesco Mammola di Pescocostanzo al piccolo Jamal di San Benedetto in Perillis, dal monte Morrone ai vicoli di piccoli paesi disabitati d’inverno e pullulanti di turisti d’estate, il libro è un condensato di storie che aiutano a conoscere più da vicino territori che stanno cercando di capire cosa ne sarà del loro futuro.

Savino Monterisi e il suo Infinito restare saranno in giro in una lunga serie di eventi di presentazione del libro durante tutta l’estate, e sarà anche venerdì 10 a Pescara presso Villa Sabucchi, Domenica 12 a Gagliano Aterno e sabato 18 giugno a Fontecchio, due dei paesi dell’entroterra abruzzese, questi ultimi, che più di tutti stanno cercando di invertire il negativo trend demografico con importanti iniziative di e per la comunità.