Sulmona “ Città che legge”,il progetto dell’Assessore Ceccaroni.Una bella idea

Emanuela Ceccaroni, Assessore alla Cultura Comune di Sulmona

Sulmona,26 maggio– Su iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, sede di Sulmona, si è costituita una rete di Associazioni culturali con la prima finalità di stilare, in accordo con il Comune, un Patto per la lettura.

Tale iniziativa consentirà di partecipare al bando nazionale per ottenere la qualifica di Sulmona Città che legge.Attraverso questo iter congiunto sarà possibile garantire in modo migliore agli abitanti di Sulmona l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche, librerie e località estemporanee e organizzare eventi di rilievo nazionale, oltre che partecipare con progetti specifici a bandi ministeriali.

Il CSV-Abruzzo mette a disposizione la sede territoriale di Sulmona come sede organizzativa e funzionale alle attività di co-programmazione e co-progettazione fra il Comune di Sulmona e le associazioni di volontariato che aderiscono alla sottoscrizione del progetto “Città che legge.”

Il Patto per la lettura stipulato tra il Comune e la rete delle Associazioni verrà sancito pubblicamente con una cerimonia dedicata.

Grande soddisfazione e sostegno sono stati espressi per l’iniziativa intrapresa dall’Assessore alla Cultura Emanuela Ceccaroni.