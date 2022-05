La strage di Capaci: lunedì manifestazione del Polo Scientifico “ E. Fermi” a Pratola

Pratola P., 21 maggio– Lunedì 23 Maggio, a partire dalle ore 10:30, presso l’aula Magna “Falcone e Borsellino”, nel Campus di Pratola Peligna del Polo Scientifico Tecnologico “Fermi”, si svolgerà una cerimonia che vuole ricordare una data storica per la nostra Repubblica, quella della 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢 in cui trovarono la morte il giudice 𝑮𝒊𝒐𝒗𝒂𝒏𝒏𝒊𝑭𝒂𝒍𝒄𝒐𝒏𝒆, la moglie e la sua scorta, ma più generalmente un anno storico cruciale e doloroso, visto che dopo qualche mese veniva brutalmente ammazzato anche il giudice 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒐 𝑩𝒐𝒓𝒔𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒐 insieme alla sua scorta, in 𝐕𝐢𝐚 𝐃’𝐀𝐦𝐞𝐥𝐢𝐨.

L’obiettivo, è stimolare riflessioni da far sedimentare nelle menti di chi parteciperà all’evento, studenti, giovani , cittadini , autorità, studiosi e l’intero mondo della scuola, soffermandoci sull’importanza di alcuni valori, incarnati e vissuti fino in fondo dai due giudici, quelli della legalità e della giustizia, primi tra tutti, ma anche sull’esempio di coraggio, di lealtà, di onestà, di fedeltà alle Istituzioni che Falcone e Borsellino ci hanno lasciato.

Per farlo abbiamo voluto chiamare “uomini di giustizia” ed esperti, per approfondire e sviluppare analisi, ma non da spettatori passivi.

Quattro studenti del Polo “Fermi”, del Liceo e dell’ITI, ricostruiranno le storie delle stragi e le racconteranno con le loro parole.

