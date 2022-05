Abruzzo: Confronto serrato in Consiglio regionale sulla Carta degli aiuti di stato

Il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd)

L’Aquila, 17 maggio-Oggi pomeriggio si è riunito a L’Aquila il Consiglio regionale abruzzese con la seduta caratterizzata con il confronto serrato sulla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027. Nei giorni scorsi il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd) aveva avviato, per protesta, uno sciopero della fame determinando una vasta solidarietà politica. Oggi il confronto è stato lungo e a tratti anche duro Al termine della discussione è stato approvato il documento della maggioranza di centrodestra che dà mandato alla Commissione consiliare Politiche europee di monitorare l’andamento e l’efficacia dello strumento “Carta degli aiuti di Stato” nella sua attuale perimetrazione, acquisendo i motivati parerei delle parti sociali e imprenditoriali, degli enti locali e delle altre forme di rappresentanza dei territori, al fine di pervenire a una eventuale proposta organica di revisione secondo i criteri già seguiti e nel rispetto del plafond di popolazione assegnato e delle procedure previste, in base a oggettive esigenze suffragate da dati statistici coerenti (dati Eurostat, Istat, Infocamere o altri dati ufficiali), nel rispetto sia della normativa europea e statale di riferimento, sia delle regole poste alla Commissione europea e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione per il nuovo negoziato del giugno 2023. E’ stato invece respinto il documento sottoscritto dai Consiglieri del centrosinistra.