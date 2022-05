Sulmona, torna la Giostra XIX edizione. Sarà ancora piu’ bella￼

Già pronto un ricco calendario degli eventi che inizieranno a partire dal 27 maggio con le prove per la Cordesca

Sulmona, Giostra Cavalleresca,particolòare del corteo storico

Sulmona,15 maggio Dopo due anni di pandemia molta è l’attesa per gli eventi e le manifestazioni delle rievocazioni storiche della città di Sulmona, delle Giostre Cavalleresche, rinomate anche oltre i confini nazionali. Il programma come sempre è ricco di eventi e manifestazioni, che si svolgeranno nel territorio del centro storico della città.

Si è già iniziato con la tradizionale festa dei fuochi che ha visto, come sempre, la partecipazioni di tanta. Dal ventisette al trentuno maggio si avranno le prove per la XIX edizione della Cordesca, la giostra dei ragazzi in programma allo stadio comunale Francesco Pallozzi, mentre il primo e due giugno si avrà la XIX edizione della Cordesca ancora al Pallozzi; in caso di pioggia la manifestazione è spostata alle giornate del quattro e cinque giugno. Nei mesi di giugno, luglio, agosto, tutti i fine settimana si avranno eventi nei territorio di appartenenza dei Borghi e Sestieri.

Sulmona,piazza Garibaldi

Il primo luglio, nel cortile del Palazzo della Santissima Annunziata, sarà presentato il Palio della Giostra Cavalleresca di Sulmona; in caso di pioggia la manifestazione avverrà all’interno dell’Auditorium dell’Annunziata, mentre il due luglio nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco avrà luogo la conferenza stampa. Dal due luglio all’otto agosto, nella Rotonda di San Francesco della Scarpa, sarà aperta la biglietteria per acquistare i biglietti delle manifestazioni. L’otto luglio, dinnanzi il Palazzo dell’ Annunziata, avverrà l’emozionante, attesissimo saluto di sfida dei Capitani dei Borghi e Sestieri i quali, come in antico, lanceranno il millenario bando di sfida.

Dal nove luglio all’otto agosto è in programma una mostra di pittura dell’artista Giordano Floreancig sia alla Rotonda di San Francesco della Scarpa, sia nella Cappella del Corpo di Cristo nel Palazzo della Santissima Annunziata. Il dieci luglio vi sarà Panel nel cortile del Palazzo dell’ Annunziata che, in caso di pioggia sarà spostato all’interno dell’Auditorium.

Dal sedici al diciassette luglio sarà proiettato il docufilm. Il ventidue luglio è in programma Panel sempre al cortile dell’Annunziata Dal ventotto luglio, all’otto agosto, avrà luogo la III edizione della Fiera storica città di Sulmona Il ventinove luglio si avranno le prove ufficiali dei Cavalieri della Giostra Cavalleresca di Sulmona in Piazza Garibaldi, un tempo Piazza Maggiore, mentre il trenta luglio è in programma la cena per l’ordine dei cavalieri nel cortile di Palazzo San Francesco, o nel cortile della Santissima Annunziata.

Sulmona, Giostra Cavalleresca Corteo storico

Il trenta e trentuno luglio si avrà la XXVI edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona con il corteo che si snoderà lungo Corso Ovidio ed il centro storico, per fare il suo ingresso in Piazza Garibaldi. Il sei e sette agosto avrà luogo la XX edizione della Giostra Cavalleresca d’Europa e la XVIII edizione della Giostra Cavalleresca dei Borghi più belli d’Italia con il corteo che si snoderà lungo Corso Ovidio, il centro storico, per fare ingresso in Piazza Garibaldi.

Molta l’emozione e l’attesa per gli eventi in programma dopo due anni di pandemia del Covid. Ricordiamo i contatti dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona che sono i seguenti: info@giostrasulmona.it, giosrasulmona@pec.it il sito www.giostrasulmona.it Nella stupenda piazza Garibaldi già Maggiore si sfidano in singolar tenzone borghi e sestieri, quali antichi cavalieri. Tripudio, ovazioni, ricordi, emozioni, tradizioni; la nostra splendida civiltà, inconfondibile identità.

Andrea Pantaleo