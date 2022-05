Trasporti pubblici gratuiti anche per i militari in Abruzzo

Guido Liris, Assessore regionale al Bilancio

Sulmona, 12 maggio-– La gratuità dei trasporti pubblici regionali per il personale militare e gli agenti di polizia municipale sarà garantita anche in Abruzzo. È quanto prevede un emendamento che approderà all’esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo che l’assessore al Bilancio Guido Lirisha trovato coi propri uffici le necessarie coperture finanziarie.In particolare, l’emendamento – depositato da Umberto D’Annuntiis e già condiviso da altri consiglieri – modifica una legge già in vigore estendendo l’utilizzo gratuito di autobus e treni regionali, già previsto per le forze dell’ordine, a forze armate e vigili urbani.“Dopo diversi anni finalmente abbiamo raggiunto un importante traguardo, un riconoscimento per l’impegno che l’esercito offre nello svolgimento dei doveri istituzionali”, commenta il colonnello Marco Iovinelli, comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”.“Un impegno assolto nei confronti di una parte dei servitori dello Stato fino ad oggi ingiustamente esclusi”, dice dal canto suo l’assessore Liris. “Il personale militare svolge funzioni di difesa ma ha anche un importante ruolo sociale e di protezione civile, come gli abruzzesi e gli aquilani hanno potuto più volte constatare”.