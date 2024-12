Giovedì 26 dicembre ( ore 17.30) al Caniglia : concerto natalizio con Benedict Gospel Choir in arrivo  dal South Carolina.

Sulmona, dicembre- Le voci gospel accendono la magica atmosfera del Natale per l’ultimo appuntamento dell’anno che la Camerata Musicale propone al Teatro Caniglia di Sulmona giovedì 26 dicembre alle ore 17.30 : uno speciale concerto natalizio con Benedict Gospel Choir in arrivo dal South Carolina. Diretto dal reverendo Jason Clayborn e considerato un’icona d’eccellenza tra i maggiori esponenti del gospel negli Usa, il gruppo attinge dai generi più diversi mescolando gospel, spirituals, blues, reggae e musica africana tradizionale. E’ composto da trenta talentuosi vocalist di diverse origini, esperienze e fasce di età,uniti dalla passione per la musica ed è accompagnato da solisti come Tasha Page Lockhart (vincitrice di 2 Stellar Awards), Micah E Clarke (vincitore di Apollo Theater Harlem Competition) e dallo straordinario talento vocale Daria Raymore.

Con le loro coreografie coinvolgenti rendono ogni concerto un evento memorabile.

Il vibrante e dinamico mondo del Benedict Gospel Choir, dove la musica incontra l’anima, è caratterizzato da una profonda intensità emotiva e da un messaggio di speranza e fede. Questo trasporta il pubblico in un’atmosfera che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere.

La serata sarà quindi un’ occasione speciale per un caloroso scambio di auguri con gli amici.

Il gruppo che si è esibito al fianco di moltissimi artisti di fama mondiale, ha vinto cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus Gospel Choir” di New York. A livello internazionale i membri del coro hanno calcato palcoscenici prestigiosi e partecipato a numerose apparizioni in noti programmi televisivi e radiofonici in tutto il mondo. Quest’anno sono presenti alla XXXII edizione del Concerto di Natale 2024 in Vaticano, che verrà trasmesso poi su Canale 5.

Il loro repertorio è un viaggio che esplora la tradizione gospel e le sue influenze moderne: dalle melodie classiche di leggende come Mahalia Jackson e Aretha Franklin a brani contemporanei e originali.

Jason Clayborn direttore e solista del Benedict Gospel Choir, è un vocalist e cantautore noto per la sua canzone “Better”, interpretata da Hezekiah Walker. Pastore di culto e cantautore (le sue canzoni sono state interpretate da Vashawn Mitchell, Dexter Walker, Zion Movement, The Soul Sisters of St. Stephen e Wess Morgan e Ricky Dillard) Jason si dedica alla scrittura di canzoni a Nashville con i migliori autori della musica gospel contemporanea.

La serata del Gospel a Sulmona si apre con Hallelujah e You’re all i need . L’elenco dei brani proposti comprende tra l’altro Joy to the world (Whitney Houston) My sweet lord (George Harrison), Stand by me e Joyful joyful, per concludersi con OhWhen the saints (Louis Armstrong) e Oh happy day.